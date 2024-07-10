Светская дива из Новосибирска Лена Ленина показала последнюю переписку с умершей актрисой Заворотнюк

Лена Ленина показала последнюю переписку с Анастасией Заворотнюк.

Новосибирская писательница и модель Лена Ленина рассказала о том, что близко общалась с актрисой Анастасией Заворотнюк, но на момент знакомства она еще не знала, что та была больна. По словам Лены, актриса периодически отдалялась от друзей и редко выходила на связь из-за плохого самочувствия.

В своем блоге Ленина поделилась тем, что до сих пор хранит последнюю переписку с умершей актрисой.

“Нашла нашу последнюю с Настей переписку в Вотсапе. Это был её день рождения 3-го апреля этого года. Я написала, что дарю ей мебельный подарок, но она даже не прочла”, — написала Лена.

Напомним, что 30 мая стало известно о смерти звезды российского кино Анастасии Заворотнюк.