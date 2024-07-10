Таможенники из Сибири выявили более 9 тыс тонн нелегальной продукции

За полгода сибирские таможенники выявили более 9 тысяч тонн нелегальной продукции.

Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, за первые шесть месяцев текущего года мобильные группы Сибирского таможенного управления обнаружили свыше 9 тысяч тонн товаров, которые были перемещены с нарушениями российского законодательства.

Так, в ходе проверок, проведенных мобильными группами Алтайской, Новосибирской и Омской таможен, было задержано 3 тонны поддельных товаров, более 229 тонн немаркированных товаров (напитки, обувь и парфюмерию), а также 2,4 тонны продукции, ввоз которой запрещен в страну.

В результате было возбуждено 337 административных и 13 уголовных дел.

Напомним, что в Новосибирской области изъяли более 1,5 тонны фальсифицированной молочной продукции