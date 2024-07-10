Цены на жилье в Новосибирске выросли в два раза за годы льготной ипотеки

Согласно исследованию «ЦИАН.Аналитика», за четыре года действия программы льготной ипотеки стоимость квадратного метра жилья в новостройках Новосибирска выросла на 115%, достигнув 155 тысяч рублей.

В России наблюдается устойчивая тенденция роста цен на новостройки. Наиболее динамичный рост зафиксирован в Омске, где стоимость квадратного метра увеличилась на 195%, достигнув 137 тысяч рублей. В Краснодаре и Самаре цены выросли на 187% и 158% соответственно.

По данным «ЦИАН.Аналитика», с 2020 по 2024 годы цены на новостройки в России увеличились более чем в два раза, на 113%. Максимальный рост был зафиксирован в первые два года действия программы, когда стоимость жилья выросла на 77%.

Эксперты «ЦИАН.Аналитика» отмечают, что льготная ипотека оказала значительное влияние на рынок новостроек, стимулируя рост цен и продаж. Дальнейшая динамика отрасли будет зависеть от решения по пролонгации семейной и IT-ипотеки, а также от реакции Центробанка на программы субсидирования ставки застройщиками.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске выбрали застройщика для строительства нового жилого комплекса в городе.