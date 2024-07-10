В июне суды Новосибирска выдворили из страны больше 200 мигрантов

Свыше 200 иностранных граждан были выдворены судами Новосибирска в июне-2024.

Как сообщается в группе судов общей юрисдикции Новосибирской области социальной сети “ВКонтакте”, в прошлом месяце районные суды рассмотрели дела о выдворении из России 234 мигрантов.

Уточняется, что у всех иностранных граждан отсутствовали документы, подтверждающие право на пребывание или проживание в стране.

Сейчас в отношении иностранцев районные суды приняли решение оштрафовать их на 2 000 рублей и принудительно выдворить из России.

Напомним, что в Новосибирской области зафиксирован приток свыше 18 000 мигрантов