В Новосибирске и области количество нарушения ПДД выросло на 40%

В 2024 году количество нарушений правил дорожного движения (ПДД) в Новосибирской области выросло на 40%. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В прошлом году было зафиксировано около 7 тысяч подобных нарушений. По данным ведомства, более 10 тыс. водителей были привлечены к административной ответственности, сумма наложенных штрафов составила свыше 4,9 млн рублей.

Прокуратура также отметила, что 26 человек были наказаны за неисполнение требований сотрудников полиции. В рамках последнего рейда было выявлено более 100 административных нарушений, из которых в 44 случаях у автомобилей были затонированы стекла.

Трое водителей, ранее привлеченных к ответственности за использование тонированных стекол, были задержаны и помещены в изолятор временного содержания за неповиновение законным требованиям полиции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске установили камеры, которые отслеживают новый вид нарушений.