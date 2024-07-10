В Новосибирске установили камеры, которые отслеживают новый вид нарушений

Камеру настроили 9 июля и теперь она фиксирует поворот налево в нарушение требований, предписанных дорожной разметкой.

В Новосибирске на площади Карла Маркса, 6/1, началась работа новой функции комплекса фотовидеофиксации. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Новосибирска.

С 9 июля камеры теперь фиксируют нарушения, связанные с поворотом налево, несоответствующим требованиям дорожной разметки, а также нарушения скоростного режима.

В ГКУ НСО ЦОДД продемонстрировали фотографии нарушений, включая пересечение двойной сплошной линии, за что предусмотрены штрафы от 1000 до 1500 рублей.

ГАИ напоминает водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске до 1 сентября 2024 года перекрыли проезд в Октябрьском районе.