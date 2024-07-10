В Новосибирске назвали лучшие места для сбора полевой клубники

Середина лета в Новосибирске стала временем богатого урожая полевой клубники.

Биолог Алексей Яновский подтвердил, что благодаря обильным осадкам и теплой погоде в регионе наступила отличная пора для сбора ягод.

«Для начала нужно осознать, что новосибирцы сейчас в большинстве своем собирают не лесную землянику, а полевую клубнику. Зачастую они сами этого не понимают. В первую очередь, ягоды отличаются тем, что клубнику с трудом можно отделить от плодоножки», — сказал биолог.

Сейчас такую клубнику можно собирать буквально по всей области. Урожай обещает быть очень богатым и долгим, отметил специалист.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске заметили стаю домашних кабанов на прогулке.