В Новосибирске заметили стаю домашних кабанов на прогулке

В Первомайском районе Новосибирска видеокамера зафиксировала группу кабанов, бежавших по обочине дороги. Об этом сообщили в соцсетях.

Жительница Новосибирска встретила кабанов на дороге. Она разместила видеозапись в паблике «Моя Первомайка» в ВК.

Животные не обратили внимания на женщину и остановились на повороте с асфальтированной дороги.

В комментариях жители Первомайки отметили, что домашние кабаны часто обитают на ферме в окрестностях микрорайона КСМ. Летом их можно увидеть на самовыгуле.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске вьетнамский кабан заявился на спортплощадку.