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общество проиcшествия

В Новосибирске опубликовали видео с места гибели 15-летнего подростка на озере

Кадр из видео в паблике «МЖК Восточный, Плющихинский»

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «МЖК Восточный, Плющихинский» появилось видео, на котором тело утонувшего на озере Лесном восьмиклассника заносят в скорую помощь.

7 июля 15-летний Нуртилек, по словам очевидцев, пытался спасти своего тонущего друга, но в результате погиб сам.

На видео видно, как к открытой двери скорой помощи подходит отец мальчика, которого просят опознать его. Тот опознает – и через секунду его, плачущего отводят от машины трое человек.

В паблике школы №216, где учился Нуртилек, уже выразили соболезнование родным и друзьям погибшего.

Сиб.фм побывал на месте трагедии и поговорил с очевидцами случившегося.

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Фёдор Туров
Журналист

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