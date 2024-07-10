В Новосибирске опубликовали видео с места гибели 15-летнего подростка на озере

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «МЖК Восточный, Плющихинский» появилось видео, на котором тело утонувшего на озере Лесном восьмиклассника заносят в скорую помощь.

7 июля 15-летний Нуртилек, по словам очевидцев, пытался спасти своего тонущего друга, но в результате погиб сам.

На видео видно, как к открытой двери скорой помощи подходит отец мальчика, которого просят опознать его. Тот опознает – и через секунду его, плачущего отводят от машины трое человек.

В паблике школы №216, где учился Нуртилек, уже выразили соболезнование родным и друзьям погибшего.

Сиб.фм побывал на месте трагедии и поговорил с очевидцами случившегося.