В Новосибирске под следствие попал экс-замначальника мэрии Ткаченко

Подозревают Ткаченко в том, что занимая свой пост, он лоббировал интересы одной фирмы.

Экс-замначальника городского департамента энергетики и ЖКХ, начальника управления капитального ремонта жилищного фонда мэрии Новосибирска Владимира Ткаченко доставили на допрос в Следственный комитет. Об этом сообщил источник.

По предварительным данным, Ткаченко подозревается в лоббировании интересов одной из фирм во время исполнения своих должностных обязанностей.

Интерес к его деятельности проявили сотрудники УФСБ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что защита бывшего заместителя прокурора Новосибирской области обжалует приговор.