Защита бывшего заместителя прокурора Новосибирской области обжалует приговор

Экс-зампрокурора вину не признала.

Адвокат бывшего заместителя прокурора Новосибирской области подал апелляцию на приговор: его подзащитную Любовь Кузьменок приговорили к 8,5 годам колонии общего режима. Об этом сообщил адвокат изданию «Ъ-Сибирь».

По версии следствия, Кузьменок получала взятки от совладельца ТЦ «Восток» Дмитрия Башмакова за покровительство его бизнесу. В материалах дела упоминается сумма 2,5 миллиона рублей, полученная правоохранительницей с ноября 2016 по октябрь 2018 года.

Экс-зампрокурор не признала свою вину. Суд приговорил её к лишению свободы и двукратному штрафу в размере полученной взятки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что женщина из Новосибирска встретила эксгибициониста в лесу.