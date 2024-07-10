В Новосибирске снова будут судить мастера за смерть молодого рабочего на стройке

В Новосибирске возобновились судебные разбирательства по делу о гибели 22-летнего рабочего, который упал с высоты на стройке по улице Ивлева на ОбьГЭС.

Трагедия произошла 31 октября 2023 года. Следствие установило, что мастер участка, возглавлявший работы по отделке фасада, направил рабочего на строительные леса без обязательной защитной экипировки.

В результате несчастного случая молодой человек получил тяжелейшие травмы, от которых скончался в больнице на следующий день.

По факту нарушения техники безопасности было возбуждено уголовное дело. В процессе следствия мастер участка признал свою вину, выразил соболезнования семье погибшего и выплатил более 200 тысяч рублей в возмещение ущерба.

Брат погибшего прощение принял. Суд первой инстанции прекратил дело за примирением сторон. Однако прокуратура обжаловала это решение. Новосибирский областной суд отменил его, направив дело на новое рассмотрение.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске вводят штрафы для нарушителей на электросамокатах.