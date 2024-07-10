В Новосибирске вводят штрафы для нарушителей на электросамокатах

Госдума РФ вводит высокие штрафы для нарушителей ПДД на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

Об этом сообщил депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатoв. Законопроект рассмотрели в первом чтении сегодня, 10 июля.

Изменения будут актуальны и для жителей Новосибирска. В центре города часто фиксируются случаи нарушения ПДД на электросамокатах, создающие угрозу пешеходам и самим нарушителям.

Наказания будут применяться за неправильную езду по проезжей части и тротуарам, оставление места происшествия, превышение скорости (штраф от 500 до 5 тысяч рублей), а также за управление самокатом в пьяном состоянии или отказ от медосвидетельствования (от 20 до 30 тысяч рублей).

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске опубликовали фото поломанных электросамокатов.