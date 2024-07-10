В Новосибирске улицу Ленина собираются сделать пешеходной

Закрытие улицы Ленина для движения автомобилей не повлияет на напряжённость трафика в центре города.

На основании решения общественного совета Новосибирска, улицу Ленина планируют закрыть для автомобильного движения навсегда. Об этом сообщила бывшая вице-мэр города Анна Терешкова.

По её словам, транспортное моделирование показало, что такой шаг не повлияет на транспортную напряжённость в центре города. Планируется полное закрытие движения на участке от площади Ленина до улицы Урицкого, а также введение одностороннего движения на участке от Урицкого до театра "Красный факел".

Это решение принято в рамках проектирования туристического центра города. Окончательное время реализации плана пока не определено. Архитекторы должны представить концепцию развития туристического центра Новосибирска до конца 2024 года.

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