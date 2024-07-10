В Новосибирской области более 500 сирот получили квартиры

Сегодня, 10 июля, в Новосибирске состоялась церемония вручения ключей от новых квартир сиротам.

Заместитель министра труда и социального развития региона Ольга Потапова отметила, что ежегодно увеличивается объём финансирования на эти цели. В этом году он составляет более 4 млрд рублей и позволит обеспечить жильём более тысячи человек. С начала года в новые квартиры заселились уже 539 человек.

Четверым молодым новосёлам вручили ключи от квартир в доме на улице Зорге. Среди них 18-летний Данил, который учится в Автотранспортном колледже. Ему предстоит обустраивать квартиру на 20 этаже нового дома. В соседние дома заселятся Любовь, Илья и Александра.

Ольга Потапова сообщила, что с 2021 года в Новосибирской области изменились подходы к реализации программы обеспечения жильем детей-сирот. Строительство нового жилья осуществляется под контролем министерства строительства региона. Также введена социальная выплата в виде жилищного сертификата. Приобретаемое по сертификату жилое помещение сразу оформляется в собственность, в отличие от квартир, предоставляемых муниципалитетами, где жильё находится в социальном найме пять лет, а затем переходит в собственность.

Дополнительная мера поддержки для детей-сирот — возможность получения компенсационной платы за наём жилья. В 2024 году на эти выплаты предусмотрено 45,7 млн рублей. Для оформления меры поддержки необходимо обратиться с заявлением в министерство труда и социального развития Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что цены на жилье в Новосибирске выросли в два раза за годы льготной ипотеки.