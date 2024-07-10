В Новосибирской области рассказали о лучших земляничниках региона

Жители Новосибирска активно занимаются заготовками на зиму, собирая лесную землянику в окрестностях города.

Журналисты портала nsk.om1.ru составили список из пяти популярных мест для сбора ягод.

Маршрут Академгородок–Ключи–Ботанический сад – наиболее протяженный и ягодный маршрут. Пользователи ВКонтакте в паблике «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» делятся успешными результатами своих вылазок.

Гусиный брод – лес за селом, популярное место для сбора ягод. Местная жительница сообщила, что собрала здесь большое количество земляники.

Кудряшовский бор – здесь, по словам одной из сибирячек, растет много земляники и черники.

Новолуговое – популярное среди любителей грибов и ягод место с прошлого года. Местный житель сообщил, что здесь есть ягоды, но грибов пока нет.

Караканский бор – охватывает территории Ордынского, Искитимского и Сузунского районов области. Местные жители приезжают сюда на сбор ягод.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске назвали лучшие места для сбора полевой клубники.