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проиcшествия

В Татарстане рухнул легкомоторный самолет: погибли три человека

Фото: t.me/readovkanews

Самолет упал возле кемпинга и загорелся.

В Татарстане произошло крушение легкомоторного самолета Cessna-172 над поселком Камское Устье.

По предварительной информации, из-за технической неисправности пилот потерял контроль над воздушным судном, которое впоследствии упало возле кемпинга и загорелось. Три человека погибли в результате пожара.

Единственному выжившему, пилоту, была оказана медицинская помощь.

Ранее Сиб.фм сообщал, что появились фото смертельной аварии на новосибирской трассе в Коченевском районе.

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Игорь Кириченко
Журналист

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