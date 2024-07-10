В Татарстане рухнул легкомоторный самолет: погибли три человека

Самолет упал возле кемпинга и загорелся.

В Татарстане произошло крушение легкомоторного самолета Cessna-172 над поселком Камское Устье.

По предварительной информации, из-за технической неисправности пилот потерял контроль над воздушным судном, которое впоследствии упало возле кемпинга и загорелось. Три человека погибли в результате пожара.

Единственному выжившему, пилоту, была оказана медицинская помощь.

Ранее Сиб.фм сообщал, что появились фото смертельной аварии на новосибирской трассе в Коченевском районе.