В зоопарке Новосибирска родились пятнистые оленята

В Новосибирском зоопарке произошло значительное событие: четыре самки пятнистого оленя принесли потомство.

По словам представителей пресс-службы учреждения, поведение новорожденных отличается от других копытных животных.

«Чтобы увидеть маленьких оленят, нужно знать, куда смотреть, и набраться терпения. Дело в том, что детеныши всех оленевых в первое время не следуют за мамами, в отличие от других копытных», — говорится в сообщении зоопарка.

Заведующий сектором копытных Александр Филиппов сообщил, что всего родилось пять детенышей. У трех самок по одному малышу, а у четвертой — двойня. Все малыши находятся в одном вольере.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в зоопарке Новосибирска установили фотозону с белыми медведями.