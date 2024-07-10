Житель Новосибирска пытался залезть на трубы, но упал в овраг и не смог выбраться

Новосибирец упал в овраг и сломал спину.

В пресс-службе МАСС сообщили, что в Новосибирске на Гусинобродском шоссе 35-летний мужчина полез на трубы, но упал в овраг и не смог вылезти.

Спасатели оказали помощь пострадавшему, возможно, в результате падения он повредил себе позвоночник.

“Предположительно с переломом позвоночника, где он был передан бригаде врачей скорой помощи”, — говорится в сообщении МАСС.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске спасатели за час вытащили из воды четверых тонущих детей