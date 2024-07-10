Жители деревни под Новосибирском отказались умирать из-за обрушения мостка через Тальменку

Жители деревни Безменово Черепановского района Новосибирской области оказались отрезанными от местного кладбища из-за обрушившегося мостка через речку Тальменку.

По информации районного издания «Черепановские вести», мост, который использовался более 275 лет, оказался не учтенным в официальных документах и был классифицирован как «безхозный объект».

В деревне проживает около 120 человек, из которых 37 уже пожилого возраста. Для них отсутствие доступа к кладбищу стало серьезной проблемой. Местные жители выразили обеспокоенность и надеются на скорое восстановление моста, чтобы иметь возможность посещать могилы своих близких.

Бизнесмен Денис Олейников уже обещал оказать помощь в решении этой ситуации. На данный момент через реку временно установлены толстые плахи, чтобы обеспечить временный проход жителям. В ближайшее время планируется возведение нового моста.

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