Бренд-шеф Даутов раскрыл секрет сочного и вкусного шашлыка

Специалист отметил, что залог вкусного шашлыка — качественное мясо.

Бренд-шеф сети «Горбуфеты» Рустам Даутов рассказал о секретах вкусного и сочного шашлыка. По его словам, залог вкусного блюда — качественное мясо, пишет Rravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru.

«Мясо изначально нужно взять хорошее мягкое, классное. Тогда и шашлык будет вкусный. По классике, это хорошая баранина: задняя часть, окорок. Самая база — это добавить к мясу соль, перец и жарить на мангале», — объяснил специалист.

В свою очередь шеф посоветовал винный маринад, для которого нужно смешать всего лишь вино, воду, специи и соль. Этим маринадом нужно залить мясо и дать настояться в холодильнике два-три часа. Также Даутов посоветовал нарезать мясо кусками шириной 4-5 сантиметров и толщиной 2 сантиметра, чтобы они были немного плоскими.

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