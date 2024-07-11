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недвижимость общество

Дом с пятью туалетами продают за 166 млн руб в Новосибирске

Фото: Авито

За 166 миллионов рублей в Новосибирске продают дом с пятью туалетами и зимним садом.

На сайте Авито появилось объявление о продаже, что в Новосибирске на территории Заельцовского парка продают коттедж за 166 миллионов рублей.

Общая площадь участка составляет 24 сотки, а сам дом — 500 квадратов. Внутри есть гостиная с камином, столовая, несколько спален, кинозал, кабинет, зимний сад, сауна, прачечная и пять туалетов.

Во дворе растут многолетние деревья, а также есть пруд.

Напомним, что в Новосибирске продают фото с автографом скандального актера Никиты Кологривого

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Валерия Митрохина
Журналист

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