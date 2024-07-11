В Новосибирске продают фото с автографом скандального актера Никиты Кологривого

Стоимость фотографии составляет 10 тысяч рублей.
В Новосибирске продают ламинированный плакат с автографом актера Никиты Кологривого. Объявление об этом опубликовано на сайте объявлений «Авито».
На плакате кадр с актером из известного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Владелец фотографии скандального актера продает ее за 10 тысяч рублей.
«Плакат Никиты Кологривого с его подписью сделанной 16.03.24 на кинофестивале «Семейные традиции», — говорится в подписи под товаром.
Ранее Сиб.фм сообщал, что актер из Новосибирска Никита Кологривый рассказал о сексе втроем.