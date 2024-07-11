В Новосибирске продают фото с автографом скандального актера Никиты Кологривого

Стоимость фотографии составляет 10 тысяч рублей.

В Новосибирске продают ламинированный плакат с автографом актера Никиты Кологривого. Объявление об этом опубликовано на сайте объявлений «Авито».

На плакате кадр с актером из известного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Владелец фотографии скандального актера продает ее за 10 тысяч рублей.