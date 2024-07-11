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общество

В Новосибирске продают фото с автографом скандального актера Никиты Кологривого

Фото: Авито

Стоимость фотографии составляет 10 тысяч рублей.

В Новосибирске продают ламинированный плакат с автографом актера Никиты Кологривого. Объявление об этом опубликовано на сайте объявлений «Авито».

На плакате кадр с актером из известного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Владелец фотографии скандального актера продает ее за 10 тысяч рублей.

«Плакат Никиты Кологривого с его подписью сделанной 16.03.24 на кинофестивале «Семейные традиции», — говорится в подписи под товаром.

Ранее Сиб.фм сообщал, что актер из Новосибирска Никита Кологривый рассказал о сексе втроем.

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Игорь Кириченко
Журналист

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