Флорист Запорожец рассказала об уходе за "капризной" орхидеей

Эксперт объяснила, что для цветения этому растению нужен специальный грунт и редкий полив.

Творческой директор дома цветочной моды «Элита-Флора» Марина Запорожец рассказала об уходе за привередливой орхидеей. По ее словам, для цветения в домашних условиях этому растению важно создать субтропические условия, то есть посадить в специальный грунт и редкий полив, пишет Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru.

Кроме того, размещать цветок нужно только в прозрачном горшке, чтобы корни получали солнечный свет. Поэтому лучше размещать горшок с орхидеей на солнечной стороне квартиры, но в полутени, посоветовала она.

Запорожец отметила, что, если соблюдать эти нехитрые правила, орхидея зацветёт. В этот момент её важно подкармливать специальными составами.

Напомним, флорист Николаева дала советы по сохранению свежести цветочных букетов дома.