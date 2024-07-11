Крупный банк выдал сибирским аграриям около 7 млрд рублей льготных кредитов

Большая часть суммы была выдана на территории Алтайского края.

Начиная с февраля 2024 года, когда в России заработала обновлённая программа поддержки сельхозтоваропроизводителей, сибирские аграрии получили в Сбере 6,8 млрд рублей по льготным ставкам. Почти 2 млрд рублей из этой суммы пришлось на Алтайский край. Об этом в рамках агрофорума «День сибирского поля — 2024» рассказал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Банк на форуме представил стенд, демонстрирующий как собственные финансовые и нефинансовые сервисы, а также решения компаний-партнеров банка. Так, гости стенда могут ознакомиться с мобильным офисом банка, оснащенным современным банкоматом, решениями и сервисами от СберЗдоровья (входит в индустрию здоровья), в частности протестировать мобильный комплекс для дистанционного предрейсового и предсменного медосмотра сотрудников.

Фото: Сбер

Также на стенде можно принять участие в развивающих тренингах, получить персональную консультацию клиентских менеджеров, касающихся как финансовых, так и нефинансовых сервисов банка. В том числе консультации по мерам господдержки предпринимательства, налогообложению, возможностям регистрации бизнеса в банке.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбербанка:

«Банк традиционно выступает одним из крупнейших партнеров Дня сибирского поля. Сегодня мы организовали для наших клиентов серию активностей, включая конференцию, посвященную развитию экономики, развитию сельского хозяйства. Вместе с клиентами и партнерами обсудили проблематику и возможности для роста. Получилась полезная для всех сторон дискуссия».