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общество

На теплосистему левобережья в Новосибирске добавили миллиард рублей

Фото: мэрия Новосибирска

Один миллиард рублей добавили на теплосистему левобережья.

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что Сибирская генерирующая компания направит 1 миллиард рублей на повышение надежности тепловых систем левобережья Новосибирска в дополнение к 5 миллиардам, которые запланированы на ремонт сетей.

"В планах — заменить в Новосибирске более 70 км коммуникаций, что на четверть больше объемов прошлого года. Запланирована полная замена 36,2 км трубопроводов, более 50% из которых — на левом берегу. Кроме того, на повышение надежности системы теплоснабжения левобережья дополнительно предусмотрен 1 млрд рублей", — передали в пресс-службе.

Напомним, что в Новосибирске могут расторгнуть концессию по строительству четырех поликлиник

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Валерия Митрохина
Журналист

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