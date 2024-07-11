Новосибирцам рассказали о процессе слияния двух банков

На главные вопросы, связанные с онлайн-переходом клиентов из «Открытия» в ВТБ рассказал управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

Процесс объединения двух крупных кредитных организаций был запущен в начале прошлого года. Он начался с того, что в феврале 2023 года была создана единая банкоматная сеть ВТБ, «Открытия» и РНКБ, в 2024-м – унифицирована продуктовая линейка. С октября прошлого года начался перевод в ВТБ портфеля кредитов наличным, а весной 2024 – ипотечных и автокредитов

«В мае мы запустили ранее не применявшийся ни банками Группы, ни другими игроками на рынке сервис онлайн-перехода, с помощью которого планируем перевести всех активных розничных клиентов и завершить интеграцию этого бизнеса к концу 2024 года. Фактически все главные мероприятия по интеграции после старта онлайн-перехода можно считать выполненными. Первые итоги пока подводить рано, но работа в течение этих полутора лет была проведена колоссальная и все процессы выстраивались с максимальным удобством для клиентов», – рассказал Сергей Никулин

– Как быть розничным клиентам банка «Открытие»?

– Клиенты банка получают персональные уведомления с предложением присоединиться к нашему банку. Нужды в перевыпуске дебетовых карт нет. Все условия по действующим кредитам, включая процентную ставку, не изменятся.

– Нужно ли личное присутствие в офисе для перехода?

– Не обязательно, переход можно осуществить на протяжении всего года, как онлайн, так и лично в офисе банка.

– Как обстоит вопрос с переоформлением дебетовых карт и с уже действующими продуктами?

– В рамках онлайн–перехода клиентам будет предложено переоформить банковскую карту дистанционно. В этом случае пластик останется на руках, но станет уже средством доступа к счету нашего банка. При переводе карты в наш банк изменится номер счёта, поэтому при пополнении со счетов других банков карты с логотипом «Открытия» уже нужно выбирать ВТБ. Остальные реквизиты карты (номер, срок действия, CVC/CVV код) сохранятся. Срок действия всех карт будет продлён до 2029 года.

Если у вас есть кредитная карта вашего банка, то вам необходимо переоформить её у нас. Это можно сделать в интернет-банке или мобильном приложении вашего банка, а также в любом офисе объединённой сети.

Для получения социальных выплат и других пособий, вам нужно будет обратиться в организацию, которая их выплачивает, и написать заявления об изменении реквизитов. Если у вас подключён автоперевод, то переводы будут автоматически перечисляться, пока счёт действует. В это время сообщите новые реквизиты отправителям.

- Как будет обстоять дело с банковским приложением?

- Мобильное приложение «Открытия» точно будет работать до конца года. В нашем приложении также есть все сервисы, к которым привыкли перешедшие к нам клиенты, включая прямое начисление кешбэка в рублях. В линейке банка скоро появятся и наиболее востребованные кобрендовые карты. Ну и, конечно, всегда можно получить консультацию в офисе. Да, вывески и бренд поменяются, но большинство офисов останутся по уже привычным адресам.

– Что делать человеку, у которого кредит наличными, нужно ли будет его переоформлять?

– Нет не нужно, таким людям придёт или уже пришло уведомление о переводе кредита в наш банк. Для этого достаточно только открыть у нас бесплатный счет. Сделать это можно в офисе.

- Что делать с депозитами, когда их срок действия закончится?

- По всем действующим вкладам условия не меняются. Они останутся в силе до конца положенного срока. Затем вам будет предложено перевести средства на счет в наш банк.

- Что будет со счетами и вкладами людей, которые по каким-то причинам не смогут перейти?

– В любом случае все люди перейдут к нам, однако те, которые сделают это своевременно получат персональные предложения.

– Продолжат ли социальные выплаты и пособия приходить на карту?

– Для получения соц.выплат и других пособий, нужно будет обратиться в организацию, которая их выплачивает, и написать заявления об изменении реквизитов счета.

- Ранее глава банка Андрей Костин рассказал, что слияние банков займет не менее полутора-двух лет. Какие прогнозы сейчас с учетом проделанной работы?

- Интеграция стартовала в 2022 году и завершится к концу года. Соответственно, все заявленные мероприятия в рамках объединения будут успешно выполнены вовремя и в срок.

- Что получат клиенты банка после слияния, каковы главные плюсы?

– Все клиенты получат выгодные условия обслуживания, также огромная линейка сервисов будет в их полном распоряжении. А это и удобство, и комфорт.

Напомним, что слияние двух банков началось в 2022 году и завершится к концу 2024 года.