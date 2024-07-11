В Новосибирске историческое ограждение Октябрьского моста заменят дешевой копией

На Октябрьском мосту историческое ограждение заменят копией.

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что на Октябрьском мосту продолжаются работы по реконструкции ограждения, теперь вместо исторического там появится совершенно новое ограждение, так как старое было установлено 80 лет назад, подвергалось коррозии и пошло трещинами.

Отмечается, что новое перильное ограждение будет изготовлено на том же заводе, что и оригинальное. При этом будут использованы лекала и чертежи, применявшиеся при изготовлении старого.

Ранее Сиб.фм писал, что подрядчик по ремонту Димитровского моста через Обь в Новосибирске продолжит работы