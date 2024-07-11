В Новосибирске комбат «Веги» Панферов прокомментировал возможность признания Пугачевой иноагентом

Андрей Панферов, вице-спикер Заксобрания Новосибирской области и комбат «Веги», высказался о возможности признать примадонну Аллу Пугачеву иноагентом.

Недавно Алла Пугачева опубликовала в социальных сетях пост о том, что в детскую больницу «Охматдет» в Киеве попала ракета. В связи с этим вновь возник вопрос о признании артистки иностранным агентом.

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области и комбат «Веги» Андрей Панферов в беседе с журналистом Сиб.фм заявил, что Алла Пугачева, будучи народной артисткой СССР, из-за своих действий стала противником страны.

Панферов поделился, что раньше слушал творчество примадонны. По его словам, она очень талантлива, но, тем не менее, певица продолжает выступать против России.

«Если ее признают иноагентом за последнее действие, это будет вполне справедливо. Я вообще отмечал, что еще во время Советского союза она всегда была против социалистического строя в СССР. С начала СВО она откровенно пошла против нашей страны, поэтому думаю, что примадонна получит звание иноагента «заслуженно», — прокомментировал Панферов.

Он высказал мнение, что Алла Пугачева сейчас поддерживает Украину из-за связей, которые остались у нее там со времен съемок старых фильмов на «Киевской киностудии».

По словам Панферова, у певицы остались прочные связи с украинскими артистами, которые, в свою очередь, открыто выступают против России.

Ранее рассматривался вопрос о включении Пугачевой в список иностранных агентов, однако этот процесс затягивался. По мнению комбата, это происходило из-за сложности принятия такого решения, учитывая значительный вклад Пугачевой в народную эстраду и культуру. В свое время она пользовалась всенародной любовью.

«Она талантливый человек, но если Пугачева занимает такую позицию в нашей стране, почему эта чаша ее должна миновать? Если она встала на одну доску вот с теми гадами, которые постоянно порочат наше государство, наш народ. А то, что она действительно талантливый человек, я вне всякого сомнения. Я считаю, что так оно и есть, но вот видите, как бывает: талант — одно, а убеждение и поступки — совершенно другое», — подытожил Панферов.

Напомним, Алла Пугачева, Народная артистка СССР, разместила в социальных сетях сообщение о том, что в Киеве ракета попала в детскую больницу «Охматдет».

«Бог терпелив, но всему есть предел», — отреагировала певица.

Министерство обороны РФ сообщило, что кадры из Киева «однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО». В связи с этим депутат Государственной Думы Алексей Журавлев обратился с запросом о признании певицы иностранным агентом.