В Новосибирске жители протестуют из-за переноса остановки на место цветника

Перенос остановки «Поселок энергетиков» в сторону Большевистской к дому номер 129/1 вызвал бурное обсуждение среди жителей улицы Выборной. Этот дом был известен своими цветущими мальвами вдоль дороги, которые при переносе остановочного павильона будут в буквальном смысле закатаны под асфальт.

«20 лет остановка на том месте стояла – зачем вообще ее переносить?» – задается вопросом житель улицы Выборной Виктор.

Перенос остановочных павильонов в Новосибирске начался не вчера – этот процесс был запущен больше десяти лет назад, начиная от самых загруженных с точки зрения автотрафика улиц: Красный проспект, Большевистская, Военная. Павильоны убирали с узких мест, подальше от поворотов и одновременно старались ликвидировать «лишние» светофоры. Но все закрутилось после того, как заработал проект «Безопасные и качественные дороги».

Перенос остановок одобряют не все. Особенно когда, например, добавляют парковочные карманы для автобусов за счет урезания парковочных мест. Или если возле новой площадки нет даже тротуаров – как здесь.

«А как мы к ней будем проходить? Должен быть тротуар – а его нет, получается? – говорит жительница Новосибирска Наталья.

Этот пример не единичный – Сиб.фм уже писал о том, как добились установки тротуара жители улицы Клубной.

«Кто это придумал? Нет кармана для заезда автобуса! Вот он встал, как они любят стоять по полчаса на остановке – и все, полоса одна уже занята! – недовольно комментирует житель Новосибирска Игорь. – Пробка. Стоим! Зимой еще хуже будет! Дороги есть возможность сделать шире, а они в место этого делают так чтоб они ещё уже были... Вот из-за таких недалеких у нас и творится бардак на всех уровнях жизни!»

Ликвидация зеленой зоны, по словам местных жителей, несет в себе не только урон эстетике.

«Мальва и деревья вдоль дороги являются природным фильтром, чистят воздух от выхлопных газов, гасят шум с дороги, не требуют покраски и замены, удерживают дождевую воду, развивают природную экосистему, снижают перегрев, источником которого является раскаленное на солнце дорожное полотно, – рассуждает Дмитрий. – Воздух охлаждается не только за счет тени, но и благодаря испарению листьями воды, добываемой корнями из почвы. Снижение температуры важно, так как выхлопные газы над перегретым асфальтом под действием солнечных лучей переходят в более ядовитую форму – фотохимический смог».

Мнение высказал и вице-президент Новосибирской региональной Федерации Самбо Роман Гуща, который тоже живет на улице Выборной. Несколько дней назад он вместе с исполняющей обязанности директора УДС Еленой Нелюбиной прошелся вдоль улицы, проинспектировал ход работ по БКД и сделал вывод: «На остановке «Поселок энергетиков» остановочную платформу невозможно сделать с заездным карманом, в связи с тем, что не хватает углубления, а земельный участок за остановкой относится к близлежащему дому», – то есть к дому 129/1.

По поводу переноса остановок на улице Выборной высказался и Евгений Яковенко, заместитель председателя горсовета. Он назвал перенос заездов и остановок вынужденной мерой и принес извинения новосибирцам за причиненные неудобства.

«В соответствии с современными нормами заездной карман на остановке общественного транспорта должен быть 50 метров, – говорится в его обращении к жителям Выборной. – После многочисленных совещаний с ответственными лицами был сделан выбор в пользу организации безопасного дорожного движения и правильной остановочной платформы».