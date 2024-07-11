сегодня
11 июля, 11:38
пробки
4/10
погода
+21.1°C
курсы валют
usd 87.85 | eur 95.32
сегодня
11 июля, 11:38
пробки
4/10
погода
+21.1°C
курсы валют
usd 87.85 | eur 95.32
сегодня 07:59
общество

Жители Новосибирской области поделились рассказами о ягодных местах

Фото: социальные сети / ВКонтакте

О ягодных местах региона поделились местные жители.

В Новосибирской области уже начали активно собирать лесные ягоды. Местные жители в социальных сетях делятся вкусным уловом.

Так, например, Ольга Поташникова с семьей отправилась за лесной земляникой недалеко от дачи в Тогучинском районе и рассказала, что за малое количество времени собрала много ягоды.

А другая жительница региона поделилась тем, что за три часа ей удалось собрать семь литров земляники. По ее словам, недалеко от села Улыбино земляничные поляны тянутся километрами.

Напомним, что в Новосибирской области начали находить грибы в виде фаллосов

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в