Бурная жизнь основателя телеимперии КВН: романы с актрисами, тюремный срок и шикарные особняки

В доинтернетовскую пору СССР слухи кривотолки о телезвёздах передавались из уст в уста и обрастали невероятными подробностями.

Телеведущие на Советском экране с его единственным Центральным каналом автоматически становились известными людьми, а потому и самыми обсуждаемыми. Массе советских людней они казались неземными существами, ведущими загадочный и скрытый от них образ жизни.

Потому досталась порция слухов и Александру Маслякову-старшему, когда он в 60-ых годах появился на экранах ТВ в качестве ведущего КВН. Его соведущей в течение шести лет была красавица Светлана Жильцова. Она была младше Маслякова на 6 шесть и смотрела на него влюблёнными глазами.

Конечно, им приписывали роман, тем более, что зрители знали – жену Александра зовут Светой. Но они даже не могли допустить, что это была совсем другая женщина. Хотя Светлана Семёнова тоже работала в молодёжной редакции и их роман с Масляковым действительно длился несколько лет, но в итоге закончился шумной свадьбой и рождением единственного сына Саши.

По факту единственной «чужой», но горячо любимой женщиной Маслякова до самого последнего дня жизни была поэтесса Анна Ахматова, с книгами которой он не расставался с молодости. А вот с законной супругой он прожил более 50-и лет. Но ещё больше лет он отдал роману с телевидением – первая и единственная запись в трудовой книжке датирована 1964 годом.

Также безосновательно советские зрители «оговорили» любимого ведущего, посадив его за решётку. На кухнях и в коридорах шептались и строили версии о загадочных преступлениях Маслякова. Нашлись даже якобы его сокамерники, которые передавали подробности тюремных разговоров с ведущим КВН. К счастью, и это оказалось неправдой.

По собственному признанию Александра, он не любил разговоры о личной жизни, но вёл дневники. К сожалению, три года назад по непонятной причине он их сжёг. По словам жены, они содержали много стихов, которые всю жизнь писал Масляков-старший. Но прочесть их теперь не сможет ни один из миллионов его поклонников.