«Девчонки-хохотушки»: опубликованы высказывания легендарного ведущего Александра Маслякова о Новосибирске

За время работы Александра Маслякова в КВН он познакомился со многими юмористами из Новосибирска. Что говорил телеведущий о центре Сибири – в материале Сиб.фм.

Команда КВН из Новосибирска еще со времен СССР неоднократно входила в Высшую лигу. За 63 года работы телепрограммы в эфире неоднократно появлялись участники из Новосибирска. Одни из самых известных – Пелагея Ханова, которая стала одной из самых юных участниц; Татьяна Лазарева*, признанная в РФ иноагентом, Александр Пушной, который позже стал ведущим программы «Галилео»; Андрей Бочаров после участие в КВН снимался в легендарном сериале «33 квадратных метра».

Во время празднования 60-летия КВН Александр Масляков заявил, что в Новосибирске живут люди талантливые с тонким юмором.

«Мы проводили кастинги в Новосибирске еще с советских времен. Это было в Академгородке. Никогда не забуду этого. По сей день ничего не изменилось. В Новосибирске живут талантливые люди, выдающиеся артисты. Как сейчас помню этих девчонок-хохотушек с косичками, которые блистали на этой сцене, а теперь стали звездами на мировой арене», — говорил Александр Масляков.

Мэтр КВН отмечал, что юмористы из Новосибирска «могли выдать такой тонкий юмор, после которого вся страна хваталась за животы».

8 сентября стало известно о смерти создателя и ведущего КВН Александре Маслякове. Сообщается, что он умер от онкологии.

Ранее Сиб.фм публиковал редкие кадры звезд шоу-бизнеса из Новосибирска Пелагеи и Лазаревой* с мэтром КВН Масляковым.

Татьяна Лазарева* — признана иноагентом по решению Минюста России.