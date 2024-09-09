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общество

Опубликованы редкие кадры звезд шоу-бизнеса из Новосибирска Пелагеи и Лазаревой* с мэтром КВН Масляковым

Фото: click-or-die.ru, социальные сети Пелагеи, PhotoXPress

Появились редкие фото с певицей Пелагеей, ведущей Татьяной Лазаревой* из Новосибирска рядом с мэтром КВН Александром Масляковым.

Вчера, 8 сентября 2024 года, стало известно о смерти ведущего КВН Александра Маслякова. Он умер на 83-м году жизни от рака легких, который оказался неоперабельным.

В связи с траурным событием многие знаменитости России стали публиковать фотографии с ведущим, выражая слова соболезнования. Большая часть из них делились воспоминаниями, связанные с Александром Масляковым.

Так, и певица из Новосибирска Пелагия высказалась о смерти ведущего Александра Маслякова и опубликовала общее фото с ним.

Фото Опубликованы редкие кадры звезд шоу-бизнеса из Новосибирска Пелагеи и Лазаревой* с мэтром КВН Масляковым 2

Она написала, что ведущий был очень близок ей. Также Пелагея указала, что Александр Масляков — настоящая легенда.

Напомним, Пелагея была членом команды КВН Новосибирского государственного университета (НГУ) и самой юной участницей КВН за всю историю.

Фото Опубликованы редкие кадры звезд шоу-бизнеса из Новосибирска Пелагеи и Лазаревой* с мэтром КВН Масляковым 3

Ведущая из Новосибирска Татьяна Лазарева* тоже была знакома со знаменитым ведущим КВН, однако на момент публикации Сиб.фм в ее социальных сетях не было комментариев по поводу скоропостижной кончины Александра Маслякова.

Фото Опубликованы редкие кадры звезд шоу-бизнеса из Новосибирска Пелагеи и Лазаревой* с мэтром КВН Масляковым 4

Татьяна Лазарева* — признана иноагентом по решению Минюста России.

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Валерия Митрохина
Журналист

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