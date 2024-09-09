Мобилизация в РФ: почему могут призвать резервистов на СВО

Военный эксперт Андрей Кашкаров в интервью Rostovgazeta рассказал о возможности новой волны частичной мобилизации в России.

По его словам, текущая угроза мобилизации остаётся низкой благодаря успешной укомплектованности войск за счёт сил из разных военных округов, в том числе из Курской и Брянской областей, которые участвуют в отражении атак ВСУ.

Кашкаров также отметил формирование дополнительных отрядов территориальной обороны для усиления защиты южной государственной границы. Он подчеркнул, что до полной мобилизации пока не дошло.

Основной причиной для мобилизации, по мнению эксперта, может стать участие в конфликте наёмников или военных подразделений других государств. Однако, если на приграничных территориях не произойдёт серьёзных осложнений, мобилизация не потребуется.

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