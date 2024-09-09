Срок завершения ремонта Краеведческого музея перенесли в Новосибирске

Завершение ремонтных работ в Краеведческом музее Новосибирска перенесли на 21 сентября. Об этом сообщает «Прецедент» со ссылкой на и. о. директора музея Антона Рубшева.

Работы выполняет компания ООО «СИБИРЬРЕСТАВРАЦИЯ», которые изначально должны были завершиться к 31 августа.

По словам Рубшева, задержка произошла из-за проблем с поставками материалов и неблагоприятных погодных условий. В первую очередь предстоит завершить работы по гидроизоляции галереи, а также закончить укладку тротуара вдоль Красного проспекта.

Директор подрядной организации Артём Блукке уточнил, что начало работ было отложено из-за реконструкции Первомайского сквера. Он заверил, что все работы по контракту будут завершены до конца сентября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области «Россети» вложат 6,6 млрд рублей в электросети региона.