Стало известно, когда закончат ремонт на объектах энергетики и ЖКХ в Новосибирской области

В правительстве Новосибирской области прошло оперативное совещание, на котором обсуждалась ситуация с ремонтом объектов ЖКХ в регионе.

С докладами выступили и.о. министра ЖКХ Евгений Назаров и гендиректор АО «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев. Докладчики сообщили, что все ремонтные работы на объектах ЖКХ и энергетики в Новосибирске будут завершены до 1 ноября 2024 года.

По данным пресс-службы регионального правительства, к 9 сентября к отопительному сезону подготовлено 46 миллионов квадратных метров жилья, что составляет 95% от плана. Работы на тепловых сетях завершены на 4,75 километра, что составляет 91% от плана.

Муниципалитетам на подготовку объектов выделено 2,5 миллиарда рублей. Особое внимание уделили работам в областном центре после коммунальной аварии зимой 2024 года в Ленинском районе, причиной которой назвали сверхнормативный износ магистральных теплосетей.

СГК принимает меры для предотвращения подобных аварийных ситуаций. В 2022 году в Новосибирске стартовала 10-летняя инвестиционная программа СГК. В первый год было заменено 11 километров теплосетей, в 2024 году — уже 36 километров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области введен режим ЧС из-за суровой осени: что это означает.