Ученые из Новосибирской области разработали технологию защиты от подделок

Учёные Новосибирского государственного университета (НГУ) изобрели и запатентовали новую технологию защиты от подделок.

Она основана на использовании люминесцентных красителей на основе редкоземельных металлов европия и тербия.

По информации пресс-службы университета, технология является результатом проекта по изучению химических свойств соединений европия и тербия, которые обладают люминесценцией — способностью излучать свет в ответ на ультрафиолетовое облучение. Интенсивность свечения этих соединений изменяется в зависимости от присутствия токсических загрязнителей, таких как тяжелые металлы или пестициды. Это свойство используется для создания индикаторов загрязнений.

По словам авторов разработки, данный метод защиты от подделок является высоконадежным. Для проверки подлинности необходимо осветить метку ультрафиолетом и сравнить полученные показатели с заявленными на товаре или документе. Состав красителя будет известен только производителям. Любое отклонение в составе красителя будет обнаружено специальным прибором.

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