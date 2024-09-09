В Новосибирске чиновница Минстроя стала фигурантом дела о взятках

Колмакова не находится в статусе задержанной.

Начальник отдела контрактной службы управления сопровождения строительства Министерства строительства Новосибирской области подозревается в получении взятки. Об этом Infopro54 сообщил источник в органах власти.

По данным источника, Ольга Колмакова якобы получила взятку от компании «ЛикСтрой» за помощь в оформлении конкурсных документов и продвижении компании в аукционах. В качестве вознаграждения ей были переданы смартфон и пластиковые окна.

Колмакова не задержана, обвинение пока не предъявлено, но в отношении нее ведутся следственные действия.

Компания «ЛикСтрой» занимается строительством объектов социального назначения, включая школы, больницы и культурные учреждения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске из-за кражи в магазине детей отправили в приют.