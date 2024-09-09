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вчера 23:40
общество

В Новосибирске оставили в СИЗО сектанта, обвиняемого в убийстве 10-летней девочки

Фото: Сиб.фм

В понедельник, 9 сентября, Новосибирский областной суд рассмотрел ходатайство защиты Олега Голдина, обвиняемого в истязании и убийстве 10-летней девочки.

Адвокаты просили изменить меру пресечения и перевести его под домашний арест. Суд оставил ходатайство без удовлетворения.

Ранее аналогичное ходатайство было подано в отношении Анны Голдиной. Однако суд также отказал в изменении меры пресечения.

Супруги обвиняются в жестоком обращении с ребенком, за которым присматривали во время отсутствия матери.

Апелляционная жалоба по делу Анны Голдиной будет рассмотрена 16 сентября

Ранее Сиб.фм сообщал, что соседи рассказали о семье погибшей 10-летней девочки в селе Каменка.

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Игорь Кириченко
Журналист

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