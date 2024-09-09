В Новосибирске собирают средства на экипировку для тренера-добровольца СВО

Музыкант из Новосибирска Юрий Турцев запустил сбор средств для Максима Воротникова, мастера спорта и детского тренера с 28-летним стажем.

Воротникову требуется 100 000 рублей для приобретения бронежилета и кевларового шлема с наушниками. Эти средства необходимы до 13 сентября, так как стандартного снаряжения, предоставляемого Минобороны, по его словам, недостаточно. Об этом пишет «Om1 Новосибирск».

Максим Воротников решил отправиться на службу, объяснив своё решение моральным долгом. Он также рассказал, что по возвращении планирует завершить свой диплом по режиссуре.

Информация о сборе средств опубликована на странице Юрия Турцева во «ВКонтакте».

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