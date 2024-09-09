В Новосибирской области ремонт на объектах энергетики и ЖКХ закончат к ноябрю-2024

К 1 ноября 2024 года должны завершить ремонты на объектах ЖКХ в Новосибирской области.

Сегодня во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области и.о. министра ЖКХ Евгений Назаров и генеральный директор АО «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев рассказали о ситуации с ремонтом объектов ЖКХ в регионе.

«Докладчики заверили Губернатора, что все ремонтные работы на объектах ЖКХ и энергетики в Новосибирске будут завершены до 1 ноября 2024 года», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Новосибирской области.

Также стало известно, что на сегодняшний день к отопительному сезону готовы 46 миллионов квадратов жилья, что составляет 95% от назначенного плана.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске подключат к теплу 12 детских садов