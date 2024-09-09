Жители Новосибирска обратились к главе СК из-за протекающей крыши

Жители дома по адресу улица Первомайская, 188 обратились с видеообращением к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Они просят помочь в переносе сроков капитального ремонта крыши, так как их квартиры страдают от протечек. В настоящий момент ремонт запланирован на 2029-2031 годы.

Видео было опубликовано в сообществе «Подслушано Первомайка». На кадрах жители рассказывают, что крыша их дома не удерживает осадки, что создает неблагоприятные условия для проживания. По их словам, в квартирах образуется сырость и плесень, а ремонт сделать невозможно.

В 2019 году жильцы заказали независимую экспертизу, которая признала крышу аварийной и нуждающейся в срочном ремонте. Ранее ремонт был запланирован на 2019 год. Однако после актуализации программы сроки сдвинулись на 10 лет. Жители обратились к Александру Бастрыкину с просьбой помочь в решении проблемы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, когда закончат ремонт на объектах энергетики и ЖКХ в Новосибирской области.