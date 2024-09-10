Бастрыкин взял под контроль дело о похищении девушки в Новосибирской области

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о похищении и насилии над девушкой в Новосибирской области.

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин инициировал расследование инцидента с похищением и насилием над девушкой в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В эфире ток-шоу «За гранью» на НТВ, которое вышло 9 сентября, жительница региона Надежда Давыдова поделилась шокирующими подробностями своего похищения и жестокого обращения со стороны своего партнёра. Она рассказала, что долго не могла решиться на разрыв отношений, но когда всё же приняла это решение, мужчина запер её в квартире и подвергал насилию на протяжении нескольких дней.

С её слов, взаперти он держал её четыре дня, периодически давал отдохнуть, снова бил и издевался.

«Я просила вызвать его скорую, он говорил: "Ты что, хочешь, чтобы меня посадили?" Он попросил меня сходить к нему вниз за сигаретами в машину. Я спустилась еле как и убежала», — вспоминает она.

На программе также присутствовали другие жертвы подозреваемого, которые поделились схожими историями.

Следственные органы СК России по Новосибирской области уже возбудили уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека), которое в настоящее время находится на рассмотрении в суде.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области предоставить отчет о ходе расследования данного дела.