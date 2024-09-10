Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подвел итоги учений по ликвидации аварий на теплосетях

Высокий уровень организации мероприятия по устранению аварии на теплосетях на ул. Ударной отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на аппаратном совещании.

«Благодарю всех участников и организаторов учений, они прошли на высоком организационном уровне. Все службы показали четкое взаимодействие. По легенде, произошла крупная авария на участке трубопровода большого диаметра, это жизненная ситуация, которая может возникнуть, и на ее ликвидацию в нормальных условиях уходит примерно сутки», – подчеркнул глава города.

В ходе тренировки на улице Ударной – на границе Ленинского и Кировского районов аварийные бригады продемонстрировали хорошую готовность к проведению ремонтно-восстановительных работ. Было задействовано большое количество людей и техники. Бригады отработали ликвидацию порыва на теплотрассе, действия при перекрытии и сливе теплоносителя.

Как отметил начальник департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Зайков, тренировка по устранению аварии на теплоносителе на ул. Ударной прошла в штатном режиме. Все службы города отработали корректно. Оповещения прошли вовремя. «НТСК показали свою технику и персонал, как и что нужно делать на месте аварии. После основных мероприятий противоаварийной тренировки была проведена экскурсия, в том числе и на насосной станции, которая является самой большой за Уралом», – сказал Дмитрий Зайков.

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК».ИНН 7706196340 erid:LjN8KEY6U