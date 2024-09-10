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общество

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подвел итоги учений по ликвидации аварий на теплосетях

Фото: мэрия Новосибирска

Высокий уровень организации мероприятия по устранению аварии на теплосетях на ул. Ударной отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на аппаратном совещании.

«Благодарю всех участников и организаторов учений, они прошли на высоком организационном уровне. Все службы показали четкое взаимодействие. По легенде, произошла крупная авария на участке трубопровода большого диаметра, это жизненная ситуация, которая может возникнуть, и на ее ликвидацию в нормальных условиях уходит примерно сутки», – подчеркнул глава города.

Фото Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подвел итоги учений по ликвидации аварий на теплосетях 2

В ходе тренировки на улице Ударной – на границе Ленинского и Кировского районов аварийные бригады продемонстрировали хорошую готовность к проведению ремонтно-восстановительных работ. Было задействовано большое количество людей и техники. Бригады отработали ликвидацию порыва на теплотрассе, действия при перекрытии и сливе теплоносителя.

Фото Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подвел итоги учений по ликвидации аварий на теплосетях 3

Как отметил начальник департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Зайков, тренировка по устранению аварии на теплоносителе на ул. Ударной прошла в штатном режиме. Все службы города отработали корректно. Оповещения прошли вовремя. «НТСК показали свою технику и персонал, как и что нужно делать на месте аварии. После основных мероприятий противоаварийной тренировки была проведена экскурсия, в том числе и на насосной станции, которая является самой большой за Уралом», – сказал Дмитрий Зайков.

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Роман Чугаев
Журналист

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