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общество

Мобилизация-2024: Россия готовит новый мобилизационный резерв

Ru.freepik.com

На фоне событий в приграничье власти обсуждают беспрецедентные меры по усилению обороноспособности страны и безопасности на национальном уровне.

События в Курской области стали генератором новых вызовов для российских властей. По мнению военных экспертов, сложившаяся ситуация требует серьезной подготовки, не столько для военных действий с Украиной, сколько для общей оборонной готовности в противостоянии с Западом.

Федералы пока по-прежнему не хотят идти на мобилизацию, считая её крайней мерой. Но мобилизационный резерв пересмотреть и укрепить намерены в самое ближайшее время.

По мнению политологов РФ, решение об усилении мобилизационного резерва страны потенциально изменит доктрину национальной безопасности России и повлияет на внешнеполитическую ситуацию, особенно в отношениях с западными странами.

При этом военные эксперты настаивают на сбалансированном подходе, который будет учитывать интересы всех граждан страны. Они убеждены, что такие глобальные решения ставят перед государством не только стратегические, но и этические задачи.

#Новосибирск
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Оксана Чешенок
журналист

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