Новосибирский ХК «Сибирь» попытался взыскать 100 тыc рублей с бизнесмена из-за кроссовок

Суд не удовлетворил требования ХК «Сибирь» взыскать с бизнесмена 100 тыс. рублей из-за непредоставления доказательств.

Хоккейный клуб «Сибирь» обратился в Арбитражный суд с иском на предпринимателя Фируза Альясова, обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

Как следует из материалов дела суда, представители клуба выяснили, что в Барнауле в сети магазинов «Мир одежды и обуви» продают женские кроссовки с логотипом клуба за 1999 рублей. Представители спортивной организации пояснили, что не предоставляли бизнесмену разрешения на использование их логотипов и подали на него в суд из-за нарушения исключительных прав.

В качестве доказательств клуб «Сибирь» предоставил фотографию кассового чека и потребовал взыскать с Альясова 100 тысяч рублей, однако суд попросил представить оригинал товарного чека, видеозапись закупки, а также сам спорный товар, что не было сделано представителями клуба.

«При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что истцом в материалы дела не представлено доказательств, позволяющих сделать вывод, что спорный товар, на котором размещены товарные знаки и изображение, исключительные права на которые принадлежат истцу, был приобретен именно в торговой точке ответчика», — говорится в решении суда.

Суд отказал «Сибири» в удовлетворении исковых требований.

Ранее Сиб.фм писал, ХК «Сибирь» отсудил 10 тыс рублей у бизнесмена из-за продажи наклеек на OZON.

Также клуб судился с бизнесменами из-за кепок.