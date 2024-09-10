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общество

Новосибирцы отказываются от перелетов из-за сильного подорожания авиабилетов

Фото: Pexels.com

По информации Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в первом полугодии 2024 года стоимость авиабилетов увеличилась почти на 20%.

Это связано с ростом пассажиропотока, увеличением затрат авиакомпаний на поддержание летной годности и повышением цен на топливо. Об этом сообщил глава Министерства транспорта Роман Старовойт на Восточном экономическом форуме.

Также была отмечена проблема с приобретением самолетов у компаний Airbus и Boeing. Средняя цена авиабилетов за первое полугодие составила 9150 рублей, что на 20% выше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском начался разбор самолета «Уральских авиалиний».

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Игорь Кириченко
Журналист

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