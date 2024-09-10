Половина россиян готовы передать искусственному интеллекту контроль спонтанных покупок

По опросу, проведенному ВТБ, 48% россиян готовы передать технологиям искусственного интеллекта (ИИ) контроль спонтанных покупок, а 44% готовы делегировать ИИ контроль за финансами детей. Об этом рассказал Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ, на технологическом форуме Kazan Digital Week.

13% респондентов выбрали решим безоговорочного доверия ИИ по контролю спонтанных покупок, среди которых: анализ своего образа жизни, данных о местоположении, уровне доходов и общем характере трат. Если ИИ-алгоритмы сочтут, что та или иная покупка носит спонтанный характер, а выбранный товар или услуга не являются предметом первой необходимости, то платежный сервис может заблокировать эту транзакцию.

Треть россиян выбрали вариант, когда при анализе данных сервис будет рекомендовать пользователю отказаться от покупки, но не блокировать транзакцию. А 40% сообщили, что хотели бы контролировать свои расходы самостоятельно.

На вопрос, готовы ли россияне передать технологиям ИИ контроль за финансами детей, 33% сообщили, что готовы, если будут уверены в безопасности этих сервисов. 11% безоговорочно доверили бы таким программам контроль за финансами детей.

«Технологии искусственного интеллекта и анализа данных проникают в большинство сфер нашей жизни. В финансовой сфере эти решения ещё долго будут играть одну из ведущих ролей в развитии сервисов. В ВТБ мы используем прорывные технологии искусственного интеллекта во всех ключевых бизнес-процессах, а также при оказании банковских услуг. Например, при формировании персональных предложений клиентам, в кредитном скоринге, при анализе обратной связи от клиентов. Дальнейшее развитие этих технологий во многом будет зависеть от возможностей безопасного объединения и анализа данных из различных источников: информационных систем и сервисов, массивов данных крупных компаний», – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

*Исследование проводилось среди 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. человек.