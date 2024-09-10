Президент Федерации легкой атлетики Дмитрий Малахов рассказал о допинговом скандале в Новосибирске

Двукратная победительница полумарафона Раевича попалась на допинге.

Президент региональной легкой атлетики Дмитрий Малахов в интервью медиахолдингу Сибфмгрупп поделился, что двукратная победительница полумарафона Мария Коновалова попалась на допинге.

«У нас двукратная победительница нашего полумарафона — Мария Коновалова. Она на допинге попалась, и нам пришлось аннулировать результаты. У нас нет допинг-контроля, потому что мы все-таки старт любительский, но мы следуем правилам», — сказал он.

По его словам, выявили допинг у Коноваловой на других соревнованиях четыре года назад.

«Этот случай показательный. Правила для всех одинаковы. Она больше не чемпионка. Мы аннулировали этот рекорд. В общем, были и такие», — отметил Малахов.

Напомним, полное интервью с Дмитрием Малаховым можно прочитать по ссылке.